Mercato Milan, Moretto rivela: «Distanza con il Partizan per l’ingaggio di Kostic. Ecco i dettagli»

Mercato Milan, Moretto parla così della trattativa tra i rossoneri e il Partizan per Andrej Kostic: ecco le sue parole

Il mercato del Milan non si ferma alla prima squadra di Massimiliano Allegri, ma guarda con lungimiranza anche al progetto Milan Futuro. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il club di Via Aldo Rossi ha avviato una trattativa serrata con il Partizan Belgrado per Andrej Kostic, attaccante classe 2007. L’obiettivo è chiaro: assicurarsi uno dei profili più interessanti del panorama balcanico per inserirlo inizialmente nella formazione Under 23, con la prospettiva di un salto tra i “grandi” in caso di prestazioni convincenti.

Tuttavia, l’operazione sta incontrando alcuni ostacoli di natura economica. Sebbene il ragazzo sia considerato un talento cristallino, esiste ancora una significativa distanza tra domanda e offerta. Il club rossonero, sempre attento all’equilibrio dei bilanci anche per le operazioni del settore giovanile, non vorrebbe spingersi oltre una valutazione di 4,5 milioni di euro. Al contrario, il club serbo punta a massimizzare la cessione del proprio gioiello.

Mercato Milan, la forbice economica e i possibili scenari

La situazione è stata riassunta così durante l’aggiornamento: «C’è distanza sulla valutazione perché il Milan non vorrebbe andare oltre i 4,5 milioni di euro, mentre il Partizan ne chiede di più. Da quello che so, chiedono leggermente meno di 10 milioni». Questa differenza di circa cinque milioni rappresenta il vero nodo da sciogliere per portare il giovane centravanti a Milano.

Qualora i due club non riuscissero a colmare questo divario, il Milan è pronto a cambiare obiettivo. La strategia della società non prevede infatti aste al rialzo, preferendo eventualmente virare su altri profili di prospettiva per rinforzare il reparto offensivo del Milan Futuro. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Kostic potrà effettivamente vestire la maglia rossonera e iniziare il suo percorso di crescita in Italia.

