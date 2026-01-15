Fofana Milan, il Galatasaray insiste ma il francese dice no: resta al centro del progetto

Fofana Milan, tra mercato e campo: il centrocampista francese è nel mirino del Galatasaray, pronto a offrirgli un ingaggio da top player

Il nome di Youssouf Fofana continua a essere al centro delle voci di mercato. Secondo quanto riferito da Orazio Accomando a SportMediaset, il Galatasaray ha mostrato un interesse molto concreto per il centrocampista del Milan, individuandolo come rinforzo ideale per alzare il livello della propria mediana.

L’offerta messa sul tavolo dal club di Istanbul è stata tutt’altro che banale: un contratto da circa 5,5 milioni di euro a stagione, cifra importante che testimonia quanto il Galatasaray creda nel profilo del francese. Tuttavia, nemmeno un ingaggio da top player è bastato per convincere Fofana a cambiare maglia. La posizione del giocatore è netta: la sua priorità resta il Milan, così come quella della società rossonera, intenzionata a proseguire il percorso iniziato insieme.

La valutazione del club rossonero

A rafforzare ulteriormente la chiusura arriva anche la valutazione economica fatta dal Milan. L’ex centrocampista del Monaco, arrivato a Milano per garantire equilibrio, dinamismo e fisicità, viene considerato un asset fondamentale. Il club di via Aldo Rossi lo valuta oltre i 35 milioni di euro, cifra che scoraggia qualsiasi tentativo di assalto e ribadisce la centralità del giocatore nel progetto tecnico.

Fiducia confermata anche sul campo

Al di là delle voci di mercato, le scelte tecniche parlano chiaro. Fofana è infatti pronto a tornare titolare nella sfida di Como, nel recupero della 16ª giornata di campionato. Il centrocampista francese dovrebbe essere preferito a Ruben Loftus-Cheek e agire in mezzo al campo accanto a Luka Modrić e Adrien Rabiot.

Una scelta che conferma come Fofana non sia soltanto un nome caldo sul mercato, ma soprattutto una pedina chiave nello scacchiere rossonero. Il messaggio è chiaro: il Milan vuole andare avanti con lui, respingendo le sirene turche e puntando sulla continuità tecnica per il prosieguo della stagione.

QUOTE COMO MILAN – I rossoneri recuperano il match contro il Como, saltato per l’impegno in Supercoppa Italiana, cercando di tornare ad una vittoria che manca da due settimane.

La quota OVER 1.5 (almeno due gol nel match) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.30 su Snai.