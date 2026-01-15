Mercato Milan, il Galatasaray presenta l’offerta per Fofana: ecco la cifra e la risposta del club rossonero

Mercato Milan, il Galatasaray punta su Fofana e presenta una ricca offerta al giocatore: ecco la cifra e la risposta del club

Il mercato invernale del Milan si infiamma improvvisamente attorno alla figura di Youssouf Fofana. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, il Galatasaray avrebbe rotto gli indugi per il mediano francese, presentando un’offerta pesantissima: un contratto quadriennale da 5 milioni di euro a stagione. Una cifra che testimonia la volontà del club di Istanbul di strappare il giocatore alla Serie A, portandolo in Turchia per rinforzare il reparto mediano con muscoli e qualità internazionale.

Nonostante il pressing asfissiante e le cifre proposte, la risposta del giocatore sembra essere orientata verso la permanenza in rossonero. Secondo la fonte citata, infatti, «Fofana vorrebbe restare al Milan», sentendosi parte integrante del progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri. La sua volontà di continuare a misurarsi nel campionato italiano sembra prevalere, almeno per il momento, sulla ricca proposta economica giunta dalla Turchia.

Mercato Milan, la richiesta dei rossoneri e le strategie di vendita

Dall’altra parte della barricata, la dirigenza di via Aldo Rossi non ha alcuna intenzione di svendere uno dei suoi pezzi pregiati. Come sottolineato da Nicolò Schira, il club rossonero chiede infatti «almeno 30 milioni di euro per aprire la porta alla cessione» del centrocampista francese. Una valutazione alta che funge da vero e proprio scudo protettivo per evitare di perdere un titolare inamovibile a metà stagione.

La situazione resta in divenire, ma la posizione del Milan è chiara: senza una cifra che soddisfi pienamente le richieste della società, Fofana non si muoverà da Milano. Il tecnico Allegri conta molto sulla fisicità del francese per affrontare la seconda parte di stagione e la volontà del ragazzo di non forzare la mano per il trasferimento agevola la strategia difensiva del club. Il Galatasaray è avvisato: per convincere il Diavolo servirà un rilancio economico fuori mercato.

QUOTE COMO MILAN – I rossoneri recuperano il match contro il Como, saltato per l’impegno in Supercoppa Italiana, cercando di tornare ad una vittoria che manca da due settimane.

La quota OVER 1.5 (almeno due gol nel match) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.30 su Snai.