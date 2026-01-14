Como Milan, i ballottaggi di Allegri: in avanti dubbi su chi affiancherà Leao, a centrocampo in vantaggio quel giocatore! Le ultime in vista del match di domani

Como Milan, diversi ballottaggi nella testa di Allegri per il match: in attacco dubbi su chi affiancherà Leao, in centrocampo c’è un nome in vantaggio

In vista di Como Milan, restano due dubbi di formazione per Massimiliano Allegri, chiamato a sciogliere le ultime riserve nelle ore che precedono la gara del Sinigaglia. A riferirlo è Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport.

Il primo ballottaggio riguarda il centrocampo: a contendersi una maglia sono Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana. Al momento, secondo le indicazioni che arrivano da Milanello, Fofana è leggermente favorito, grazie a un migliore equilibrio garantito in fase di copertura e gestione del possesso. Loftus-Cheek resta comunque un’opzione credibile, soprattutto se Allegri dovesse scegliere una soluzione più fisica e verticale.

Il secondo nodo riguarda invece il reparto offensivo, dove Rafael Leao è certo di una maglia da titolare, ma resta da capire chi lo affiancherà. Il dubbio è tra Christian Pulisic e Christopher Nkunku. Pulisic garantisce continuità, intensità e un rendimento più stabile, mentre Nkunku rappresenta un’opzione più imprevedibile, legata alla capacità di incidere tra le linee e creare superiorità negli ultimi metri.

Le scelte definitive verranno prese solo a ridosso del match, anche in base alla gestione delle energie e alle condizioni fisiche dei singoli. Allegri, però, ha già chiaro l’obiettivo: trovare il giusto equilibrio per affrontare un Como organizzato e aggressivo, senza perdere incisività offensiva. I due ballottaggi restano aperti, ma le sensazioni della vigilia iniziano a delineare le prime gerarchie.

