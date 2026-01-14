News
Como Milan: tornano i senatori. Allegri cala il tris Modric-Rabiot-Leao. Due i ballottaggi aperti
Como Milan: Massimiliano Allegri si affida ai senatori e rilancia Modric, Rabiot e Leao. Ballottaggio in difesa e a centrocampo
Il Milan si prepara al recupero della 16^ giornata contro il Como con un obiettivo chiaro: cancellare i due pareggi consecutivi e blindare il treno Champions. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri è pronto a rimescolare le carte, rilanciando dal primo minuto i suoi leader tecnici dopo il turnover (parziale o forzato) di Firenze.
Allegri e la probabile formazione contro il Como: i rientri chiave
L’undici che scenderà in campo al “Sinigaglia” domani sera (ore 20:45) vedrà il ritorno dei titolarissimi in ogni reparto:
- Difesa: Torna Fikayo Tomori dopo aver scontato il turno di squalifica. Al suo fianco resta il dubbio Strahinja Pavlovic: il serbo ha riportato nove punti di sutura alla testa al “Franchi” e la sua presenza è in forte bilico. Se non dovesse farcela, è pronto Koni De Winter. Sulla fascia sinistra si rivedrà dal 1′ Davide Bartesaghi.
- Centrocampo: Allegri si affida all’esperienza. Torna la coppia d’assi composta da Luka Modric e Adrien Rabiot. Per completare il reparto, Youssouf Fofana è attualmente in netto vantaggio su Loftus-Cheek per il ruolo di mezzala di rottura.
- Attacco: Con l’infortunio di Füllkrug, la notizia più importante è il ritorno di Rafael Leao. Il portoghese, pur non essendo al 100% per il fastidio all’adduttore, guiderà l’attacco in coppia con Pulisic.
La gestione dell’emergenza
Nonostante il ritorno dei big, la panchina resterà corta a causa delle assenze di Gimenez e Füllkrug. Allegri chiederà un sacrificio extra a Leao, sperando che la qualità di Modric e Rabiot possa garantire il controllo del gioco ed evitare scatti brucianti che potrebbero aggravare le condizioni del numero 10.