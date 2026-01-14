News
Leao, segnali incoraggianti da Milanello: lo spiffero sulle condizioni del portoghese non lascia dubbi
Leao, da Milanello arrivano ottime notizie: le condizioni del portoghese sono in netto miglioramento. Rafa titolare a Como
Le buone notizie per Massimiliano Allegri arrivano dal recupero del suo giocatore più rappresentativo. Nonostante una condizione fisica non ancora ottimale, Rafael Leao è pronto a riprendersi le chiavi dell’attacco rossonero nel momento del bisogno. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il numero 10 portoghese ha dato segnali rassicuranti durante l’ultima seduta a Milanello.
Leao, il punto sulle condizioni di Rafa
Il fastidio muscolare che ha condizionato le ultime prestazioni sembra essere in fase di risoluzione:
- Allenamento in gruppo: Ieri Leao ha svolto l’intera seduta con i compagni, segno che il dolore nella zona dell’inguine e dell’adduttore destro è sensibilmente diminuito.
- Emergenza punte: L’assenza forzata di Niclas Füllkrug (infrazione al dito) e il recupero ancora incompleto di Gimenez obbligano Allegri a schierare Rafa dal primo minuto. Il portoghese agirà probabilmente come riferimento avanzato o in un tridente mobile con Nkunku e Pulisic.
- Obiettivo Sinigaglia: La presenza di Leao è fondamentale per scardinare la difesa del Como. La sua capacità di strappare palla al piede sarà l’arma principale del Milan per ritrovare i tre punti dopo i due pareggi consecutivi.
La gestione di Allegri
Il tecnico livornese, che tra poche ore parlerà in conferenza stampa a Milanello, dovrà gestire con cura il minutaggio del portoghese per evitare ricadute, specialmente con lo spettro della pubalgia ancora monitorato dallo staff medico. Tuttavia, la disponibilità mostrata dal giocatore è un segnale di grande attaccamento in un periodo di piena emergenza.