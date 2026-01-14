Connect with us

News

Leao, segnali incoraggianti da Milanello: lo spiffero sulle condizioni del portoghese non lascia dubbi

Published

3 ore ago

on

By

Leao

Leao, da Milanello arrivano ottime notizie: le condizioni del portoghese sono in netto miglioramento. Rafa titolare a Como

Le buone notizie per Massimiliano Allegri arrivano dal recupero del suo giocatore più rappresentativo. Nonostante una condizione fisica non ancora ottimale, Rafael Leao è pronto a riprendersi le chiavi dell’attacco rossonero nel momento del bisogno. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il numero 10 portoghese ha dato segnali rassicuranti durante l’ultima seduta a Milanello.

Leao, il punto sulle condizioni di Rafa

Il fastidio muscolare che ha condizionato le ultime prestazioni sembra essere in fase di risoluzione:

  • Allenamento in gruppo: Ieri Leao ha svolto l’intera seduta con i compagni, segno che il dolore nella zona dell’inguine e dell’adduttore destro è sensibilmente diminuito.
  • Emergenza punte: L’assenza forzata di Niclas Füllkrug (infrazione al dito) e il recupero ancora incompleto di Gimenez obbligano Allegri a schierare Rafa dal primo minuto. Il portoghese agirà probabilmente come riferimento avanzato o in un tridente mobile con Nkunku e Pulisic.
  • Obiettivo Sinigaglia: La presenza di Leao è fondamentale per scardinare la difesa del Como. La sua capacità di strappare palla al piede sarà l’arma principale del Milan per ritrovare i tre punti dopo i due pareggi consecutivi.

La gestione di Allegri

Il tecnico livornese, che tra poche ore parlerà in conferenza stampa a Milanello, dovrà gestire con cura il minutaggio del portoghese per evitare ricadute, specialmente con lo spettro della pubalgia ancora monitorato dallo staff medico. Tuttavia, la disponibilità mostrata dal giocatore è un segnale di grande attaccamento in un periodo di piena emergenza.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×