MN24 – Conferenza stampa Allegri pre Como Milan: quando parla il tecnico

Conferenza stampa Allegri: il tecnico parlerà domani da Milanello alla vigilia della gara di giovedì contro il Como

Non c’è tregua per il Milan di Massimiliano Allegri. Dopo il doppio pareggio consecutivo che ha rallentato la corsa rossonera, il Diavolo è chiamato a una risposta immediata nel recupero della 16ª giornata contro il Como. Giovedì sera, alle 20:45, lo stadio Giuseppe Sinigaglia sarà teatro di una sfida che, come sottolineato da Milannews24, mette in palio punti pesanti non solo per alimentare il sogno Scudetto, ma soprattutto per blindare il piazzamento tra le prime quattro.

Verso la sfida: programma e conferenza

Il cammino verso il lago inizia ufficialmente domani a Milanello:

Conferenza Stampa: Domani, mercoledì 14 gennaio, Massimiliano Allegri incontrerà i media a partire dalle ore 12:00 . Sarà l’occasione per fare chiarezza sulle condizioni dei singoli e sulla strategia per scardinare la squadra di Fabregas.

Domani, mercoledì 14 gennaio, Massimiliano Allegri incontrerà i media a partire dalle . Sarà l’occasione per fare chiarezza sulle condizioni dei singoli e sulla strategia per scardinare la squadra di Fabregas. Il fattore Olimpico: Prima di sedersi davanti ai giornalisti, il tecnico vivrà un momento storico: intorno alle 9:00 sarà a Borgomanero come tedoforo per la Fiamma di Milano-Cortina 2026 . Un’iniezione di adrenalina sportiva che porterà direttamente sul campo di allenamento per la rifinitura pomeridiana.

Prima di sedersi davanti ai giornalisti, il tecnico vivrà un momento storico: . Un’iniezione di adrenalina sportiva che porterà direttamente sul campo di allenamento per la rifinitura pomeridiana. Emergenza Punte: Con l’infrazione al dito del piede di Füllkrug (stop di circa 15 giorni) e il recupero personalizzato di Gimenez, Allegri dovrà inventarsi qualcosa in attacco. La fonte Milannews24 conferma che Rafael Leao si è allenato in gruppo, ma il fastidio all’adduttore impone cautela.

Obiettivo: Uscire dalle sabbie mobili

Dopo il pari di Firenze, il Milan si trova in un momento di “slowdown” fisico tipico di gennaio. Come evidenziato da Milannews24, la gestione concordata di Leao e la ricerca di un nuovo equilibrio (forse il ritorno al 4-3-3 suggerito da alcuni esperti) sono i temi che Allegri dovrà affrontare per non perdere il treno della Champions.