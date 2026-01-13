News
Allegri Tedoforo: il tecnico domani porterà la Fiamma Olimpica verso Milano-Cortina 2026. Il programma
Allegri, tecnico del Milan, vivrà domani una giornata molto importante vestendo i panni del Tedoforo e portando la Fiamma Olimpica
Un mercoledì da ricordare per Massimiliano Allegri. A soli 23 giorni dall’inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali (6 febbraio 2026), il tecnico del Milan sveste per poche ore la tuta da allenamento per indossare la divisa bianca dei tedofori. Domani, 14 gennaio 2026, Allegri sarà infatti uno dei protagonisti della 38ª tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica, unendo simbolicamente il mondo del calcio ai valori universali dello sport.
La tappa del 14 gennaio: da Borgomanero a Varese
Il percorso della Fiamma di domani toccherà luoghi iconici a cavallo tra Piemonte e Lombardia:
- Partenza a Borgomanero: La torcia inizierà il suo viaggio mattutino proprio da Borgomanero intorno alle 9:19, dove Allegri riceverà l’onore di essere tra i primi tedofori di giornata.
- Il passaggio sul Lago: La Fiamma attraverserà Verbania (ore 12:15), Baveno e Stresa (ore 15:15), costeggiando il Lago Maggiore prima di fare il suo ingresso ufficiale in terra lombarda ad Arona.
- Arrivo a Varese: La giornata si concluderà a Varese, provincia che ospita il quartier generale rossonero di Milanello. Qui la staffetta cittadina partirà alle 18:40 dal Palaghiaccio per terminare ai Giardini Estensi alle 19:15 con l’accensione del braciere.
Tra Olimpiadi e Campionato
Per Allegri non si tratta solo di un impegno istituzionale, ma di un’esperienza che ha definito «meravigliosa» durante le sue recenti conferenze stampa.
- Rifinitura a Milanello: Subito dopo il suo impegno come tedoforo a Borgomanero, il tecnico si dirigerà a Carnago per dirigere l’allenamento di rifinitura.
- Focus sul Como: Allegri incontrerà i giornalisti per la conferenza stampa pre-partita. Con il recupero contro il Como alle porte (giovedì sera), il Mister dovrà essere bravo a trasformare l’energia della Fiamma Olimpica nella carica necessaria per blindare la zona Champions.
