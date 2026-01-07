Allegri tedoforo a Milano-Cortina 2026: l’annuncio ufficiale del Milan. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Un riconoscimento straordinario che unisce il mondo del calcio a quello dello spirito olimpico: Massimiliano Allegri, il pluripremiato tecnico livornese tornato alla guida del Milan per riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo, sarà uno dei protagonisti ufficiali dei prossimi Giochi. L’allenatore dei rossoneri, noto per la sua gestione pragmatica e la sua incredibile bacheca di trofei, avrà infatti l’onore di portare la Fiamma Olimpica in vista delle imminenti Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

L’annuncio del club rossonero su X

La notizia è stata ufficializzata tramite i canali social del Diavolo. Con un post carico di orgoglio pubblicato su X (ex Twitter), la società meneghina ha celebrato il proprio condottiero: “Massimiliano Allegri avrà l’onore di portare la Fiamma Olimpica in vista di Milano Cortina 2026! Complimenti Mister!”. Questo evento, che si terrà dal 6 al 22 febbraio 2026, vedrà la città di Milano al centro del mondo sportivo, e la presenza del tecnico del Milan come tedoforo sottolinea il legame indissolubile tra la squadra e il tessuto sociale della metropoli lombarda.

Il nuovo corso targato Allegri e Igli Tare

Questo prestigioso incarico arriva in un momento di grande fermento per i rossoneri. Sotto la nuova direzione sportiva di Igli Tare, l’esperto dirigente albanese arrivato per costruire un instant-team competitivo, il club sta vivendo una fase di profonda trasformazione. Mentre Tare lavora dietro le quinte per puntellare la rosa, Massimiliano Allegri si conferma non solo il leader tecnico sul campo, ma anche un vero e proprio ambasciatore dello sport a livello internazionale.

La partecipazione di Allegri al percorso della torcia olimpica rappresenta un momento di grande visibilità per i meneghini, proprio mentre i campioni della rosa, da Rafael Leao, l’inarrestabile esterno portoghese, a Mike Maignan, il portiere saracinesca della Francia, continuano a lottare per gli obiettivi stagionali.

Milano-Cortina 2026: un appuntamento storico

Le Olimpiadi invernali del 2026 segneranno un punto di svolta per l’Italia, e vedere il nuovo allenatore del Milan coinvolto in prima persona è un segnale di forte prestigio. Il coinvolgimento di una figura così iconica del calcio italiano come Massimiliano Allegri contribuisce ad aumentare l’attesa per la cerimonia di apertura. Per i sostenitori della squadra rossonera, sarà motivo di vanto vedere il proprio tecnico rappresentare i valori di eccellenza e resilienza che da sempre contraddistinguono la storia del Diavolo.

Mentre il DS Igli Tare pianifica le mosse future per garantire al club una crescita costante, l’intero ambiente dei rossoneri si stringe attorno al proprio mister per questo traguardo extra-calcistico di valore assoluto.

QUOTE MILAN GENOA – I rossoneri ospitano in casa il Genoa di De Rossi: obbligo tre punti per rimanere nel gruppo di testa della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e su Lottomatica.