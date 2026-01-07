Milan Genoa, Pulisic e Leao come coppia d’attacco? Salgono le quotazioni: Allegri ha deciso. Segui le ultimissime

Il momento tanto atteso dal popolo dei rossoneri sembra essere finalmente arrivato. In vista della delicata sfida casalinga contro il Genoa, il Milan si prepara a schierare l’artiglieria pesante. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il tecnico Massimiliano Allegri — il pluripremiato allenatore livornese tornato alla guida del Diavolo per riportare solidità e risultati — è pronto a lanciare contemporaneamente Rafael Leao e Christian Pulisic.

Il ritorno dei titolarissimi a San Siro

La coesistenza tra l’esterno portoghese, celebre per i suoi strappi brucianti e la sua imprevedibilità, e il trequartista statunitense, noto per la sua intelligenza tattica e precisione sotto porta, è stata finora una rarità. In questa stagione, i due sono partiti insieme dal primo minuto soltanto in occasione del derby contro l’Inter dello scorso 23 novembre. Un dato che riflette le difficoltà incontrate dalla nuova gestione tecnica e dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’ex dirigente albanese della Lazio chiamato a gestire una rosa martoriata dai problemi fisici.

Allegri ha dovuto spesso fare a meno di uno dei due pilastri offensivi, ma per il match di domani a San Siro, la situazione sembra volgere al meglio. Rafael Leao ha già dato segnali di ripresa partendo titolare nella trasferta di Cagliari, mentre Christian Pulisic sembra aver smaltito i fastidi muscolari che lo avevano costretto a un impiego ridotto in Sardegna.

Emergenza attacco: le condizioni di Nkunku e Fullkrug

Nonostante il recupero delle due stelle, il reparto avanzato dei meneghini resta sotto osservazione. Le alternative a disposizione di Massimiliano Allegri sono limitate:

Niclas Fullkrug : il potente centravanti tedesco ex Borussia Dortmund non ha ancora raggiunto il picco della forma. Per lui si prospetta un ingresso a gara in corso, che segnerebbe il suo esordio ufficiale a San Siro .

: il ex Borussia Dortmund non ha ancora raggiunto il picco della forma. Per lui si prospetta un ingresso a gara in corso, che segnerebbe il suo . Christopher Nkunku : il fantasista francese arrivato con grandi aspettative è ancora alle prese con i postumi di un duro pestone rimediato a fine 2025 contro l’Hellas Verona. Ieri ha lavorato a parte e potrebbe puntare solo alla panchina.

: il arrivato con grandi aspettative è ancora alle prese con i postumi di un duro pestone rimediato a fine 2025 contro l’Hellas Verona. Ieri ha lavorato a parte e potrebbe puntare solo alla panchina. Ruben Loftus-Cheek: il possente centrocampista inglese, fondamentale per gli equilibri della mediana di Allegri, ha interrotto l’allenamento anzitempo per un problema fisico da valutare nelle prossime ore.

La missione di Igli Tare e del Diavolo

Con il calciomercato sempre sullo sfondo, il lavoro del DS Igli Tare sarà fondamentale per garantire ad Allegri una rosa più profonda. Nel frattempo, i rossoneri devono concentrarsi sul campo per non perdere terreno in classifica. Il ritorno della coppia Leao-Pulisic rappresenta la miglior notizia possibile per il Milan, pronto a infiammare nuovamente il pubblico di casa contro il Grifone.

