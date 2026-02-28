Connect with us

News

Como Lecce 3-1: Fabregas avvisa Allegri. Lariani a -6 dal Milan

Published

4 ore ago

on

By

Fabregas

Como Lecce 3-1: i lariani di Fabregas stendono il Lecce in casa e avvisano il Milan portandosi a soli 6 punti dai rossoneri

Allo Stadio Sinigaglia va in scena lo show del Como, che ribalta il Lecce con un perentorio 3-1 e sale a quota 48 punti in classifica. Eppure, la gara si era messa in salita per i padroni di casa: al 13′ Coulibaly firma il vantaggio salentino con una splendida girata di testa su cross di Banda.

La reazione lariana è però immediata e porta la firma della “connessione spagnola”: al 18′ Perrone serve Jesé Rodríguez, che regala a Douvikas il pallone del pareggio.

Il sorpasso arriva al 35′ proprio con Jesé, che approfitta di uno scivolone di Coulibaly, salta Falcone e firma la sua prima rete stagionale. Prima dell’intervallo, Kempf chiude i conti di testa su punizione di Da Cunha. Con questo successo, il Como si porta momentaneamente a -6 dal Milan, mettendo pressione ai rossoneri impegnati domani a Cremona.

