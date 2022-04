Colombo Milan: l’attaccante nel mirino dell’Empoli

Dopo l’anno in prestito alla Spal il futuro di Lorenzo Colombo potrebbe essere in Serie A ma non con la maglia del Milan

Esclu- Futuro in serie A per Lorenzo #Colombo. Il giovane talento di proprietà del #Milan è una idea concreta dell’#Empoli @cmdotcom pic.twitter.com/wo5opH6J4V — Daniele Longo (@86_longo) April 18, 2022

Secondo quanto riportato da Daniele Longo sul proprio profilo Twitter l’attaccante azzurro è un’idea concreta dell’ Empoli per rinforzare l’attacco nella prossima stagione