Connect with us

HANNO DETTO

Colombo torna a San Siro contro l’Inter: «Lo stadio della mia vita. Giocheremo con lo stesso approccio avuto contro il Milan…»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

29 minuti ago

on

By

esultanza gol Colombo Milan Genoa

Colombo, attaccante del Genoa, parla così in vista della sfida di campionato contro l’Inter: ecco tutte le sue parole

Il sabato di Serie A si accende con la sfida tra Inter e Genoa, una gara che mette di fronte la schiacciasassi di Cristian Chivu e un “Grifone” voglioso di stupire. Il protagonista più atteso è senza dubbio Lorenzo Colombo, attaccante cresciuto nel vivaio del Milan e attualmente in prestito in Liguria. Per il giovane centravanti non si tratta di una partita qualunque: i tifosi rossoneri guardano a lui con speranza, sognando un gol dell’ex che possa rallentare la corsa dei nerazzurri e riaprire, seppur parzialmente, i giochi per il vertice.

Colombo arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di chi ha già lasciato il segno alla “Scala del calcio”, avendo segnato proprio contro il suo Milan poche settimane fa. Domani sera, l’obiettivo è ripetersi contro quelli che molti addetti ai lavori considerano i favoriti assoluti per il titolo, in uno stadio che per lui rappresenta l’essenza stessa del calcio.

Colombo non teme i nerazzurri: «Proveremo a dire la nostra»

Intervistato da Sky Sport, la punta ha mostrato grande determinazione nel voler affrontare i difensori di Chivu senza timori reverenziali: «San Siro è lo stadio per eccellenza in Italia. Proveremo anche noi a dire la nostra contro una squadra che, sulla carta, è forse la più forte del campionato. Metteremo in campo le nostre qualità e la nostra voglia per dare fastidio a una squadra così forte».

Per il classe 2002, la sfida ha un sapore nostalgico e motivazionale allo stesso tempo: «L’avevo fatto anche una volta con il Milan, ma non c’erano tifosi. È un’emozione particolare perché San Siro è lo stadio della mia vita. È una gara in cui posso dimostrare le mie qualità contro quelli che probabilmente sono i difensori più forti del campionato». Con il futuro ancora da scrivere in vista dell’estate, Colombo vede nel match di domani la vetrina perfetta per mandare un messaggio chiaro a tutto il calcio italiano.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Milan Milan
Ultimissime Milan6 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: i precedenti con Massa, il possibile orario del derby

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO6 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×