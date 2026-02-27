Colombo torna a San Siro contro l’Inter: «Lo stadio della mia vita. Giocheremo con lo stesso approccio avuto contro il Milan…»

Colombo, attaccante del Genoa, parla così in vista della sfida di campionato contro l’Inter: ecco tutte le sue parole

Il sabato di Serie A si accende con la sfida tra Inter e Genoa, una gara che mette di fronte la schiacciasassi di Cristian Chivu e un “Grifone” voglioso di stupire. Il protagonista più atteso è senza dubbio Lorenzo Colombo, attaccante cresciuto nel vivaio del Milan e attualmente in prestito in Liguria. Per il giovane centravanti non si tratta di una partita qualunque: i tifosi rossoneri guardano a lui con speranza, sognando un gol dell’ex che possa rallentare la corsa dei nerazzurri e riaprire, seppur parzialmente, i giochi per il vertice.

Colombo arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di chi ha già lasciato il segno alla “Scala del calcio”, avendo segnato proprio contro il suo Milan poche settimane fa. Domani sera, l’obiettivo è ripetersi contro quelli che molti addetti ai lavori considerano i favoriti assoluti per il titolo, in uno stadio che per lui rappresenta l’essenza stessa del calcio.

Colombo non teme i nerazzurri: «Proveremo a dire la nostra»

Intervistato da Sky Sport, la punta ha mostrato grande determinazione nel voler affrontare i difensori di Chivu senza timori reverenziali: «San Siro è lo stadio per eccellenza in Italia. Proveremo anche noi a dire la nostra contro una squadra che, sulla carta, è forse la più forte del campionato. Metteremo in campo le nostre qualità e la nostra voglia per dare fastidio a una squadra così forte».

Per il classe 2002, la sfida ha un sapore nostalgico e motivazionale allo stesso tempo: «L’avevo fatto anche una volta con il Milan, ma non c’erano tifosi. È un’emozione particolare perché San Siro è lo stadio della mia vita. È una gara in cui posso dimostrare le mie qualità contro quelli che probabilmente sono i difensori più forti del campionato». Con il futuro ancora da scrivere in vista dell’estate, Colombo vede nel match di domani la vetrina perfetta per mandare un messaggio chiaro a tutto il calcio italiano.