Cremonese Milan, la probabile formazione rossonera: Allegri ha da sciogliere un solo dubbio…

Cremonese Milan, ecco la probabile formazione rossonera: Allegri ha un solo dubbio per la sfida di campionato

Il Milan si prepara alla trasferta contro la Cremonese, valida per la 27ª giornata di Serie A, con l’obbligo di riscattare il brutto scivolone interno contro il Parma. Massimiliano Allegri deve però fare i conti con un’infermeria che non concede tregua: la notizia più pesante riguarda Loftus-Cheek, costretto ai box per almeno due mesi dopo il duro scontro con Corvi. Senza l’inglese, il tecnico livornese è chiamato a ridisegnare la mediana in una sfida che precede il delicatissimo derby contro l’Inter di Chivu.

Oltre alle assenze pesanti, Allegri deve gestire anche il peso dei cartellini. Fofana, Rabiot e Saelemaekers sono infatti diffidati: un’ammonizione allo Zini costerebbe loro la squalifica nella stracittadina. Nonostante questo rischio, le scelte sembrano quasi obbligate per mantenere l’equilibrio tattico necessario a scardinare la difesa di Nicola.

Cremonese Milan, la probabile formazione: «Fofana favorito per completare il reparto»

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky, Allegri si affiderà ai suoi uomini di maggior sostanza internazionale per non perdere il passo in classifica. Come riportato: «Al fianco di Modric e Rabiot al momento Fofana sarebbe il favorito per completare il centrocampo». In difesa, complice il forfait quasi certo di Gabbia che si è allenato ancora a parte, spazio al terzetto composto da Tomori, De Winter e Pavlovic.

Sulle fasce agiranno Saelemaekers e il giovane Bartesaghi, mentre davanti la coppia sarà formata da Pulisic e Leao, chiamati a rompere il digiuno rossonero allo Zini che dura ormai da oltre trent’anni. Un 3-5-2 di qualità e muscoli per provare a superare l’ostacolo grigiorosso e arrivare alla sfida contro l’Inter con il morale alto.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.

