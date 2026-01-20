Colombo e i dubbi sulle strategie di Cardinale: «Viene da chiedersi perché proprio ora abbia deciso di sganciarsi da Elliott…»

Colombo, sul Corriere della Sera, parla così degli ormai sempre più vicini cambiamenti societari del Milan

Il futuro societario del Milan si avvia verso una svolta decisiva. Come riportato da Monica Colombo sul Corriere della Sera, Gerry Cardinale sta lavorando intensamente per chiudere definitivamente i conti con la famiglia Singer. L’obiettivo del numero uno di RedBird è il rifinanziamento del debito necessario a estinguere in anticipo il vendor loan da 489 milioni di euro (più interessi), originariamente in scadenza nel 2028. L’operazione vede come protagonista il fondo nordamericano Manulife Comvest, con cui i colloqui sono ormai in una fase cruciale: «Secondo fonti vicine al dossier, il passaggio di consegne dovrebbe avvenire entro la fine del primo trimestre del 2026».

Colombo, San Siro e conti in ordine: i pilastri della strategia di Cardinale

La scelta di muoversi proprio ora non è casuale e poggia su basi solide che rendono il club rossonero sempre più appetibile sul mercato internazionale. Da una parte, l’approvazione del progetto per il nuovo stadio di San Siro da parte del Comune di Milano ha incrementato notevolmente il valore del brand. Dall’altra, pesano i risultati sportivi e gestionali ottenuti sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri e quella amministrativa di Giorgio Furlani. La salute finanziaria del club è infatti garantita da ben tre bilanci consecutivi chiusi in utile, un traguardo che permette a RedBird di trattare da una posizione di forza.

L’ingresso di Manulife Comvest non comporterà un cambio di proprietà, poiché il gruppo di private credit agirà esclusivamente come rifinanziatore e non come azionista. Questo permetterà a Cardinale di mantenere il pieno controllo del club, liberandosi però dal legame con Elliott. Mentre la squadra di Allegri continua a lottare ai vertici della Serie A e si prepara alle grandi sfide europee, la società blinda il proprio futuro finanziario, distanziandosi dalle incertezze dei rivali cittadini, con l’Inter di Cristian Chivu che segue con attenzione le dinamiche del mercato per non perdere terreno rispetto ai rossoneri.