Milan Primavera, Renna parla così dopo la vittoria sul Frosinone: «Ottimo risultato, ma mi importa della prestazione. Sul derby dico questo…»

Milan Primavera, ecco le parole di Mister Renna dopo la convincente vittoria contro il Frosinone

Il Milan Primavera ritrova il sorriso e i tre punti grazie a un solido 2-0 rifilato al Frosinone. Una vittoria che non brilla solo per il risultato, ma soprattutto per il coraggio di mister Renna, capace di schierare una formazione giovanissima con ben sette classe 2008 e un 2009. La prestazione convincente consolida la posizione in classifica, ma l’allenatore preferisce mantenere il focus sull’evoluzione dei singoli: «Per me la classifica è sempre uguale, per me la classifica è la prestazione. Certamente fa piacere che abbiamo 30 punti, ma l’importante è il miglioramento dei ragazzi. Ciò sta avvenendo, sono veramente molto felice».

Milan Primavera, ora testa al Derby

Nonostante la soddisfazione per il successo odierno, l’attenzione si sposta inevitabilmente sulla prossima sfida: il Derby contro l’Inter. Mentre i grandi si preparano sotto la guida di Massimiliano Allegri in casa rossonera e di Cristian Chivu sulla panchina della prima squadra nerazzurra, i giovani di Renna cercano conferme. Il tecnico ha sottolineato come la tenuta mentale sia stata fondamentale per non distrarsi contro il Frosinone: «Il derby è pur sempre un derby, da domani inizieremo a pensarci. Sappiamo che è una partita come tutte le altre. Dobbiamo lavorare per crescere anche in queste partite. I nostri principi comunque rimangono sempre gli stessi».

Oltre alla solidità dei titolari, il tecnico ha lodato l’apporto di chi è subentrato a gara in corso, come Castiello (autore di un gol) e Ossola. Secondo Renna, l’atteggiamento mostrato è quello corretto per chi ambisce a calcare i palcoscenici su cui oggi siedono i ragazzi di Chivu: «Sono entrati con la mentalità giusta, da Milan, la mentalità di ragazzi che vogliono arrivare a calcare palcoscenici importanti». Ora la palla passa al campo per la stracittadina, dove il Milan cercherà di confermare i propri progressi contro i nerazzurri guidati in questa categoria da Benito Carbone.