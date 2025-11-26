Colombari a tutto tondo. Il rapporto con Costacurta e un tabù da affrontare senza paura: le sue parole

Colombari parla così del suo rapporto con Costacurta e di un tabù da affrontare senza alcuna paura: ecco le sue parole

Martina Colombari, ex Miss Italia e conduttrice, ha condiviso confessioni intime e toccanti durante l’intervista rilasciata al programma Rai2 “Belve”. La Colombari ha riconosciuto apertamente il ruolo fondamentale del marito, Alessandro Costacurta, nella sua vita, dichiarando che “Non sarei stata un gigante senza di lui”. Un anno fa, infatti, è stato Costacurta a spingerla a cercare aiuto e farsi curare, poiché l’attrice era arrivata a un livello di malessere personale che non le permetteva più di stare bene. Martina Colombari ha attribuito al marito il merito di averla salvata da un periodo in cui si sentiva “piena” e sopraffatta.

Le difficoltà personali, ha rivelato, sono state aggravate dalla complessa questione legata al figlio, Achille. La madre ha ammesso di aver compreso fin dai primi anni che “qualcosa non andava”, notando la sua difficoltà a seguire le regole e il suo essere “diverso” rispetto ai coetanei.

Colombari: L’ADHD, un Tabù da Affrontare Senza Paura

La svolta nella gestione delle difficoltà del figlio è arrivata due anni fa, con la diagnosi di ADHD. La Colombari ha toccato un nervo scoperto, parlando dell’argomento ancora “tabù” della mancata produzione di dopamina legata al disturbo. Ha rigettato l’etichetta di “super mamma”, definendosi semplicemente una madre che ha agito con il cuore e che ha chiesto aiuto a chi di competenza. Ha paragonato la necessità di curare un disturbo psicotico o un malessere grave con la chemioterapia per un tumore: in entrambi i casi, l’intervento specialistico è fondamentale.

La coppia ha agito con “scelte dolorose” per mettere il figlio “in sicurezza, da se stesso e dagli altri”, pur mantenendo la propria vita lontana dalla “spettacolarizzazione del dolore”. Riguardo al suo matrimonio, Martina Colombari ha ammesso di aver sofferto in amore a causa del senso di colpa legato alla separazione pre-matrimoniale, un annullamento durato circa un anno in cui entrambi hanno avuto altre relazioni. Fu proprio Alessandro a riavvicinarla, aiutandola a risolvere un grosso problema, un evento che ha poi sigillato la loro unione.