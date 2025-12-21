Collovati e il consiglio ad Allegri: «Chieda scusa a Oriali!». E sul Milan invece: «Senza Modric vengono fuori le criticità»

Collovati parla così del Milan eliminato dal Napoli in Supercoppa. Poi dà un consiglio ad Allegri dopo la lite con Oriali

Durante la trasmissione di Raffaele Auriemma, Fulvio Collovati ha analizzato con estrema schiettezza il momento del Milan dopo il ko in Supercoppa. Secondo l’ex campione del mondo, la sfida di Riad ha evidenziato una netta differenza di valori tra i rossoneri e il Napoli. Collovati ha sottolineato la sterilità offensiva del Diavolo, incapace di tirare in porta, ma soprattutto le fragilità di una difesa che ha incassato 6 gol in 3 partite, un dato insolito per le squadre storicamente solide di Massimiliano Allegri.

Il giudizio sulla corsa Scudetto è netto: per Collovati la lotta al titolo è un affare privato tra Inter e Napoli, le uniche rose davvero complete. Il Milan viene indicato come una squadra che “sta overperformando”, il cui obiettivo realistico resta il quarto posto. La dipendenza dai singoli è il vero tallone d’Achille: “Se il Milan perde Modrić, vengono fuori tutte le criticità”, ha dichiarato l’ex difensore, evidenziando come la rosa non sia attrezzata per sopportare assenze pesanti.

Collovati, Il richiamo ad Allegri: “Chieda scusa a Oriali”

Collovati non ha risparmiato critiche al comportamento di Allegri a bordo campo. Definendo “inaccettabile” lo scontro con Lele Oriali, ha suggerito al tecnico livornese di scusarsi con il dirigente azzurro, descritto come una persona perbene. Sul fronte mercato, Collovati concorda sulla necessità di rinforzi immediati: per blindare il posto Champions, il Milan ha bisogno di un nuovo difensore e di un attaccante, confermando le voci che accostano Füllkrug e Thiago Silva ai rossoneri.