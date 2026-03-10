Collovati: «Non penso il campionato sia riaperto dopo il derby! Il Milan…». Segui le ultimissime sui rossoneri

Fulvio Collovati ci ha concesso un’intervista esclusiva su alcuni temi dell’attualità della squadra allenata da Fabio Pisacane. L’ex calciatore di Milan e Inter ha risposto a una domanda sui rossoneri e sul post derby.

Dopo il derby di Milano potrebbe essersi riaperto il campionato, ora il distacco Inter-Milan è di 7 punti. I rossoneri sono in corsa per il titolo?

«L’Inter a San Siro ha perso, è vero, ma è una squadra capace di reagire. Io credo che lo scudetto sia già dei nerazzurri e che non dipendeva di certo dal derby. Il Milan è una squadra che è capace di perdere con il Parma, fare la grande impresa e poi perdere ancora con le piccole. Non penso il campionato si sia riaperto! L’Inter ha qualcosa in più, sebbene con Bodo Glimt e Milan abbia giocato male».

L’INTERVISTA COMPLETA A COLLOVATI SU CAGLIARINEWS24.COM