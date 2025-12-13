Classifica Serie A, la Lazio vince e si porta avanti: la corsa all’Europa si fa sempre più intensa

Classifica Serie A, la vittoria della Lazio accende la corsa all’Europa. Sulle zone basse invece pesa la sconfitta del Parma

Nonostante le difficoltà incontrate in questa complicata stagione, la Lazio ha trovato la forza per ottenere una vittoria epica. L’impresa compiuta a Parma, dove la squadra ha trionfato in inferiorità numerica di nove contro undici, ha riacceso i sogni europei del club. Questo successo cruciale ha permesso ai biancocelesti di conquistare tre punti fondamentali per risalire la china in classifica e mantenersi agganciati al treno delle pretendenti alle coppe.

Classifica Serie A, I Risultati Portano la Lazio a 22 Punti

La vittoria ha avuto un impatto diretto sulla zona alta della classifica, evidenziando una lotta serrata per le posizioni europee. Al momento, il vertice è guidato da Milan e Napoli appaiate a 31 punti, seguite a stretto giro dall’Inter con 30. La Lazio, con la sua vittoria, si porta a 22 punti, nonostante abbia disputato una partita in più rispetto ad alcune dirette concorrenti, e si colloca in ottava posizione subito dietro la Juventus.

Le posizioni subito sopra la Lazio sono presidiate da Roma (27 punti) e Bologna (25 punti), con il Como che si inserisce in sesta posizione a 24 punti. Il campionato si conferma estremamente equilibrato, con un folto gruppo di squadre racchiuse in pochi punti sia nella zona alta che in quella centrale. La vittoria stoica della Lazio dimostra come anche le formazioni meno favorite possano ribaltare le gerarchie e rendersi protagoniste in questa intensa Serie A.