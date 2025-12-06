Classifica Serie A, come cambiano le gerarchie dopo le vittorie di Inter, Sassuolo e Verona

Classifica Serie A, ecco cosa cambia dopo le vittorie casalinghe di Inter, Sassuolo e Verona

Dopo le vittorie di Inter, Sassuolo e Verona, la classifica di Serie A ha subito importanti variazioni, soprattutto in vetta e nella zona calda. L’Inter, grazie al successo nel suo anticipo, balza in testa alla classifica con 30 punti, staccando momentaneamente le inseguitrici. Il Milan e il Napoli rimangono agganciati al secondo e terzo posto a quota 28 punti, seguiti a stretto giro dalla Roma con 27. La zona Europa vede un gruppo compatto formato da Como, Bologna (entrambe a 24) e Juventus (23).

Classifica Serie A, Le Squadre in Risalita e La Lotta Per la Salvezza

Il Sassuolo, con la vittoria ottenuta, sale a 20 punti e consolida la sua posizione a metà classifica. Il risultato più significativo è però quello del Verona che, con i tre punti ottenuti, riesce a salire a 9 punti, uscendo momentaneamente dall’ultimo posto, ora occupato dalla Fiorentina con soli 6 punti. L’Atalanta, sconfitta, resta ferma a 16 punti, mentre la Lazio si mantiene a 18 punti, al pari dell’Udinese. La lotta per la salvezza si fa serrata tra squadre come Lecce, Cagliari, Genoa, Parma e Pisa.