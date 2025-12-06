 Classifica Serie A, i cambiamenti dopo le partite di oggi
Connect with us

News

Classifica Serie A, come cambiano le gerarchie dopo le vittorie di Inter, Sassuolo e Verona

News

Milano Cortina 2026, presenti due rossoneri: anche Allegri ci sarà tra i tedofori

News

Verona Atalanta 3-1, un tris che stende la squadra di Palladino: il resoconto del match

News

Liverpool, altra beffa in campionato. I Reds pareggiano al 96'. E Slot non crede a quanto visto...

News

Torino Milan, contro i granata c'è il pericolo Zapata: i numeri dell'attaccante colombiano

News

Classifica Serie A, come cambiano le gerarchie dopo le vittorie di Inter, Sassuolo e Verona

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Chivu

Classifica Serie A, ecco cosa cambia dopo le vittorie casalinghe di Inter, Sassuolo e Verona

Dopo le vittorie di Inter, Sassuolo e Verona, la classifica di Serie A ha subito importanti variazioni, soprattutto in vetta e nella zona calda. L’Inter, grazie al successo nel suo anticipo, balza in testa alla classifica con 30 punti, staccando momentaneamente le inseguitrici. Il Milan e il Napoli rimangono agganciati al secondo e terzo posto a quota 28 punti, seguiti a stretto giro dalla Roma con 27. La zona Europa vede un gruppo compatto formato da Como, Bologna (entrambe a 24) e Juventus (23).

Classifica Serie A, Le Squadre in Risalita e La Lotta Per la Salvezza

Il Sassuolo, con la vittoria ottenuta, sale a 20 punti e consolida la sua posizione a metà classifica. Il risultato più significativo è però quello del Verona che, con i tre punti ottenuti, riesce a salire a 9 punti, uscendo momentaneamente dall’ultimo posto, ora occupato dalla Fiorentina con soli 6 punti. L’Atalanta, sconfitta, resta ferma a 16 punti, mentre la Lazio si mantiene a 18 punti, al pari dell’Udinese. La lotta per la salvezza si fa serrata tra squadre come Lecce, Cagliari, Genoa, Parma e Pisa.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.