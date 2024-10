Classifica Serie A aggiornata: il Napoli vola a +11 sul Milan dopo la vittoria a San Siro per 0-2 e momentaneamente a +7 e +8 su Inter e Juve

Il Napoli batte il Milan a San Siro per 0-2 e allunga al primo posto in classifica, portandosi momentaneamente a +7 sull’Inter e a +8 sulla Juve. 11, invece, sono i punti di distacco dai rossoneri (che hanno una partita in meno).

Ecco la classifica aggiornata anche dopo le vittorie di Lecce e Bologna contro Verona e Cagliari.

Napoli 25

Inter 18

Juventus 17

Fiorentina 16

Atalanta 16

Lazio 16

Udinese 16

Milan 14 *

Torino 14

Bologna 12*

Empoli 11

Roma 10

Como 9

Cagliari 9

Verona 9

Monza 8

Parma 8

Lecce 8

Genoa 6

Venezia 5