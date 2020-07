Clamoroso, Pato può tornare in Italia: ecco chi è pronto a prenderlo

Alexandre Pato può tornare in Italia: una neo-promossa è pronta tentare l’assalto per riportato “Il Papero” in Serie A

Alexandre Pato può tornare in Italia, a differenza degli scorsi rumors però questa volta non è il Milan la prima squadra indiziata a riportare “il Papero” in Serie A: la neo-promossa Benevento infatti sta costruendo con ambizione la nuova rosa per la prossima stagione e dopo i colpi Remy e Shurrle è pronta a tentare l’assalto per Alexandre Pato.

A poter fare la differenza potrebbe essere lo straordinario rapporto che lega Pato al tecnico delle “streghe” Filippo Inzaghi che nei giorni scorsi avrebbe fatto proprio il nome dell’attaccante brasiliano alla dirigenza campana.