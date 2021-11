Ganz a Milan Tv: «Pensiamo ad una partita alla volta»

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Maurizio Ganz ha parlato dopo la vittoria del Milan femminile sul Cittadella

«È stata una buona partita, si sono difese bene e cercavano di non farci ripartire. Abbiamo fatto due gol bellissimi e ora cercheremo di andare a vincere la gara con il Verona per passare il turno. L’anno scorso siamo arrivati in finale e speriamo di poter fare lo stesso percorso, magari vincente. Ora tante giocatrici andranno in nazionale e faranno le loro competizioni e poi testa alla gara con l’Inter e la Juventus. Una partita alla volta per cercare di fare sempre bene».