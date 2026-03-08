Chivu a DAZN: «Primo tempo sottotono. Ricci? Non commento, c’è un VAR e un AVAR…»

Chivu, tecnico dell’Inter, ha commentato nell’immediato post-partita della gara persa contro il Milan: le sue dichiarazioni

Intervenuto nel corso del postpartita di Milan Inter, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così il KO rimediato per 1 a 0 nel derby del 28° turno del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

ANALISI – «Abbiamo fatto un primo tempo a ritmi bassi, sottotono. Poi abbiamo subito il loro gol. Nel secondo tempo nei primi 20 minuti abbiamo alzato un po’ i giri del motore, abbiamo fatto meglio a tratti e avuto qualche occasione. Poi abbiamo provato ad accerchiare il blocco basso, cambiando anche modulo, purtroppo non siamo stati in grado di pareggiarla».

SUL TOCCO DI MANO DI RICCI – «Per me c’è un Var e un Avar che hanno fatto un check, credo. Almeno così mi è stato detto. Non ho nulla da dire».

