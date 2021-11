Champions Milan: il club ricorda i gol di Kakà – VIDEO

Il Milan attraverso il proprio profilo Twitter ha pubblicato un video tributo a Kakà, con i migliori 10 gol realizzati in Champions League

Video tributo. La sosta delle Nazionali è alle spalle, ora per il Milan è tempo di ripensare al campionato ma anche ai prossimi impegni in Champions League. Proprio in vista di quegli impegni nella competizione europea contro Atletico Madrid e Liverpool, il club rossonero ha pubblicato un video tributo a Kakà con la top 10 dei gol realizzati dal brasiliano in Champions League.

Si va dal gol contro lo Schalke 04 il 6 dicembre 2005, ultimo della lista a quello contro il Manchester United il 24 aprile 2007, primo della serie.