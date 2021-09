Champions League Milan: il club ricorda i gol di Inzaghi – VIDEO

Dopo 7 anni il Milan è tornato in Champions, il club, sui social, ha omaggiato Inzaghi ricordando i suoi gol all’esordio nella competizione

Sette anni dopo il Milan è di nuovo in Champions League. Mercoledì c’è stata la prima partita ad Anfield contro il Liverpool, dove i rossoneri hanno assaporato l’impresa salvo poi subire la rimonta dei padroni di casa.

Il club però ha voluto pubblicare un video omaggio della doppietta all’esordio nella copetizione di un dei suoi umini simbolo soprattutto in Europa: Pippo Inzaghi. In quell’occasione l’attaccante rossonero ha segnato due gol contro il Lens. Chissà che queste immagini non possano essere d’ispirazione e motivare i tanti giovani che sono ora al Milan e che mercoledi hanno giocato per la prima volta in Champions.