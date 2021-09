Roberto Perrone, intervenuto negli sutdi di Sky Sport ha anazlizzato la sconfitta delle due milanesi in Champions League, ecco le sue parole

«Per l’inter risultato beffardo, per un tempo forse qualcosa di più ha dominato il real. Il milan ha avuto due ottime reazioni, due azioni in cui ha fatto male al Liverpool, entrambe le squadre hanno dimostrato di avere una certa consistenza malgrado la sconfitta, quindi come hanno detto altri, insomma: beffarda quella dell’inter quasi invebitabile quella del Milan considerando l’assedio a cui è stato sottoposto, però sono due sconfitte che possono portare consapevolezza e qualcosa di nuovo».