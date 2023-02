Martedì il Milan affronterà il Tottenham in Champions League. In vista del match Conte dovrà fare scelte abbastanza obbligate a centrocampo

come ricordato da Dan Kilpatrick, giornalista per l’Evening Standard, Hojbjerg è squalificato per l’andata contro il Milan martedì, quindi gli Spurs guardano a un centrocampo Skipp-Sarr, supponendo che l’infortunio di Bentancur sia grave come sembra