Cesarini analizza così Fullkrug. L’attaccante tedesco cercato dal Milan che assomiglia a… Bierhoff. Le parole dell’agente FIFA

Cesarini parla così di Fullkrug, l’attaccante tedesco ormai ad un passo dal suo trasferimento al Milan: le parole dell’agente FIFA

Il calciomercato del Milan punta con decisione su Niclas Füllkrug, attaccante classe 1993 in cerca di riscatto dopo una parentesi poco brillante al West Ham. Ai microfoni di TMW, l’agente FIFA Mauro Cesarini ha delineato il profilo di un giocatore che arriva in Italia con una grande fame di gol, motivato non solo dalla voglia di imporsi in Serie A, ma anche dal desiderio di riconquistare il posto nella Nazionale tedesca. Nonostante le recenti difficoltà in Premier League, il centravanti rappresenta una scommessa intrigante per il reparto offensivo di Massimiliano Allegri.

Dal punto di vista tattico, Füllkrug viene descritto come il classico bomber teutonico dalla struttura imponente. Cesarini, pur riconoscendo alcune somiglianze con Olivier Giroud per la capacità di far salire la squadra, preferisce un paragone storico suggestivo: quello con Oliver Bierhoff. Secondo l’esperto, il classe ’93 possiede una tecnica superiore rispetto all’ex leggenda rossonera, pur essendo forse meno implacabile sotto porta. La sua abilità nel gioco aereo e la propensione alla lotta lo rendono un profilo ideale per scardinare le difese chiuse del campionato italiano.

Cesarini, L’incognita infortuni e il peso dei leader rossoneri

Tuttavia, l’operazione non è priva di rischi. Le condizioni fisiche di Füllkrug restano il principale punto interrogativo: i frequenti stop muscolari e i pregressi problemi al ginocchio richiedono cautela. Secondo Cesarini, le certezze del Milan rimangono Pulisic e Leao, ma se la scommessa sul tedesco dovesse rivelarsi vincente, il potenziale offensivo dei rossoneri subirebbe un’impennata decisiva. Integrare un attaccante di questo peso potrebbe essere la chiave per permettere al Milan di competere ai massimi livelli per la vittoria del campionato.