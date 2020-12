Celtic, in Scozia le cose vanno discretamente: meglio che in Europa, segnata da un percorso complicato tanto da estrometterla subito

Celtic, in Scozia le cose vanno discretamente: meglio che in Europa, segnata da un percorso complicato tanto da estrometterla praticamente subito. Manca solo l’aritmetica ma i numeri confermano che sarà così. Questo non vuol dire che la porta sarà spalancata ai rossoneri, la qualificazione sarà tutta da conquistare, sperando che anche il Lille faccia il proprio dovere per qualificarsi con un turno d’anticipo, oppure sperare nello Sparta per il primo posto.

IN SCOZIA UN ALTRO MONDO- La squadra scozzese soffre in Europa League con 3 sconfitte ed un pari, 5 goal fatti e 13 subito, in campionato invece è seconda alle spalle dei Ranger Glasgow che hanno si 41 punti ( 30 il Celtic) ma anche due gare in più.