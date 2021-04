Castillejo, piace in Spagna: anche la valutazione è molto gradita anche se non particolarmente influente per le casse rossonere

PIACE IN SPAGNA- Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, l’esterno di Pioli sarebbe valutato dai rossoneri tra gli 8 e i 10 milioni di euro. L’attaccante ha estimatori soprattutto in Spagna, tra i quali c’è anche il Siviglia di un altro ex rossonero, vale a dire Suso.