Castillejo verso la cessione: Maldini e Massara trovano l’acquirente

Castillejo verso la cessione, la dirigenza fissa il prezzo e trova l’acquirente: ultime e dettagli sulla trattativa

Samu Castillejo ha deluso in questa stagione, solo un gol messo a segno dall’esterno spagnolo in campionato, che – dopo l’opaca prova contro la Sampdoria – sembra essersi definitivamente giocato il futuro al Milan. Per l’esterno destro la dirigenza rossonera chiede circa 8 milioni di euro, una cifra non “impossibile” e che permetterebbe ugualmente di generare una minima plusvalenza.

Al momento diversi club spagnoli sembrano aver mosso lo sguardo verso il 7 milanista ma dalla penisola iberica danno il Valencia come squadra maggiormente indiziata ad acquistarlo.