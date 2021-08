Calciomercato Milan: Castillejo vicinissimo alla Sampdoria, le ultime

Il futuro di Samu Castillejo potrebbe essere ancora in Italia, secondo Gianluca di Marzio è vicinissimo alla Sampdoria, i dettagli

Ancora in Italia? Dopo esser stato vicino al ritorno in Spagna con il Getafe interessato al suo acquisto Samu Castillejo il prossimo anno potrebbe giocare ancora nel nostro campionato, non con la maglia del Milan ma con quella della Sampdoria.

Secondo infatti quanto riportato da Gianluca di Marzio su sul profilo ufficiale Twitter ci sarebbero contatti in corso tra la società rossonera e quella blucerchiata per portare il giocatore a Genova. L’accordo sarebbe ad un passo.