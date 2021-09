Castillejo Cska: ecco la richiesta del Milan, i dettagli

Il Cska insiste per avere fin da subito Castillejo, ecco la richiesta del Milan per lasciar partire il giocatore

Ultime ore per definire l’acquisto. Il Cska Mosca vuole Castillejo ma per ora quando manca meno di un giorno alla fine del calciomercato russo, manca l’accordo con il Milan

Il portale russo eurostavka.ru, fa il punto sulla trattativa e riferisce che il club rossonero avrebbe chiesto un milione di euro per il prestito dell’attaccante esterno spagnolo, cifra che però i russi non sembrano intenzionati a spendere e che stanno cercando di abbassare. Al momento la trattativa si è fermata, c’è tempo fino a domani quando chiuderà il mercato in Russia.