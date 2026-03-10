Cassano sul derby: «Spettacolo schifoso. Il Milan ha fatto quello che non ha mai fatto in stagione, ma poi…»

Cassano durissimo nella sua analisi del derby. L’ex fantasista di Milan e Inter ha parlato così a Viva El Futbol dell’approccio al match delle due squadre

Il derby di Milano continua a far discutere anche nei giorni successivi alla vittoria del Milan contro l’Inter. Tra le analisi più dure c’è quella di Antonio Cassano, che nel corso della trasmissione Viva el Futbol ha espresso senza filtri il suo giudizio sulla partita vinta dai rossoneri per 1-0.

L’ex fantasista non ha usato mezzi termini per descrivere lo spettacolo offerto a San Siro, criticando soprattutto il livello tecnico della gara e il modo in cui le due squadre hanno interpretato il match.

IL GIUDIZIO SULLA PARTITA – «Non è stata una bella partita, è stato uno spettacolo indegno, bruttissimo, schifoso, io questo me lo posso aspettare dal Milan. I rossoneri nei primi 35 minuti hanno fatto quello che non avevano mai fatto in stagione, provare a pressare un po’ più alto, poi negli altri 60 è tornato a difendersi come al solito».

LA DELUSIONE PER L’INTER – «La delusione è stata l’Inter. È vero che ha avuto un’occasione importante con Mkhitaryan e nel secondo tempo altre due occasioni. Mi ha deluso l’Inter perché l’impressione che ho avuto e che hanno giocato per lo 0-0, per il pareggio e questo a me da fastidio».

L’ANALISI FINALE – «Sei molto più forte quindi devi mettere loro paura, chiuderli in area e non farli più uscire. Poi se perdi come all’andata va bene. Il Milan ha fatto i primi 30 minuti con il pressing alto e poi si è rimesso lì dietro. Il Milan ha vinto meritatamente».

Parole forti quelle di Cassano, che pur criticando la qualità del derby ha riconosciuto come il Milan abbia sfruttato al meglio la partita, portando a casa una vittoria importante contro una Inter giudicata troppo attendista.

