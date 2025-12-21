Cassano stronca il Milan di Allegri. L’analisi dell’ex calciatore sulla sconfitta in Supercoppa contro il Napoli

Cassano, durante Viva El Futbol, ha parlato così del Milan di Allegri dopo l’eliminazione nella semifinale di Supercoppa contro il Napoli

L’eliminazione del Milan dalla Supercoppa Italiana per mano del Napoli ha lasciato il segno, non solo nel tabellino ma anche nelle analisi post-partita. Antonio Cassano, intervenuto a Viva El Futbal, non ha usato giri di parole per descrivere la prova opaca degli uomini di Massimiliano Allegri. Secondo l’ex talento di Bari Vecchia, il Milan è apparso eccessivamente lento e incapace di pungere, terminando la sfida di Riad con zero tiri in porta e senza mai impensierire veramente la retroguardia azzurra.

La sconfitta per 2-0 brucia particolarmente perché mette a nudo alcuni limiti strutturali visti in questa trasferta araba. Cassano ha sottolineato come la strategia del “corto muso”, spesso cara alla filosofia di Allegri, non possa essere l’unica soluzione: “Non sempre ti va bene l’1-0 e tutti in difesa”, ha dichiarato, evidenziando come la solidità difensiva rossonera sia naufragata sotto i colpi di un Napoli apparso decisamente più in palla e propositivo.

Cassano, Il duello tattico e le difficoltà dei singoli rossoneri

Il focus si è poi spostato sullo scontro diretto tra le panchine. Se da un lato Allegri ha cercato di contenere l’urto, dall’altro Antonio Conte ha saputo rimescolare le carte con mosse tattiche che hanno mandato in tilt la difesa milanista. L’inserimento di Elmas e Neres ha creato i presupposti per isolare i difensori rossoneri, portando Pavlovic e Tomori fuori posizione e lasciando il giovane De Winter in balia dello strapotere fisico di Hojlund.

In conclusione, per Cassano non c’è stata partita: il Napoli ha strameritato il passaggio del turno, lasciando al Milan di Allegri l’amaro in bocca e la necessità di ritrovare immediatamente brillantezza in vista dei prossimi impegni stagionali. Il tecnico livornese dovrà ora lavorare sulla fase offensiva per evitare che la squadra resti troppo prevedibile e statica.