Cassano prevede il futuro di Allegri. Il tecnico rossonero come Mourinho? Le parole dell’ex calciatore

Cassano parla ancora del Milan e, in particolar modo, di Massimiliano Allegri. Le sue parole sul tecnico rossonero

Dopo la giornata di Serie A Enilive, le dichiarazioni di Antonio Cassano sono giunte puntuali, prendendo di mira, come di consueto, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, e l’attaccante Rafael Leao. L’ex giocatore, intervenuto a Viva El Futbol con Lele Adani e Nicola Ventola, ha espresso una critica durissima al tecnico rossonero. Cassano ha stabilito un parallelo forte, richiamando le sue precedenti previsioni su José Mourinho: “Ricordatevi cosa ho detto su Mourinho che era bollito e che prima o poi sarebbe finito nel dimenticatoio: arriverà il momento anche per Allegri.”

Questa previsione si basa sulla sua visione del gioco attuale del Milan, ritenuto inadeguato alla storia del club.

Cassano, Allegri e un calcio all’antica

Il cuore della critica di Cassano risiede nello stile di gioco imposto da Allegri. L’ex fantasista non accetta che nel 2025 il Milan produca un calcio che definisce “fatiscente”. Cassano ha enfatizzato l’identità storica del club: “il Milan è storia, è bellezza, è estetica, è qualità.” Lo schema tattico viene descritto come un’eccessiva chiusura difensiva: “Cosa fa? Tutti davanti al portiere, non dai profondità: poi prendi la palla, riparti e fai gol.” Secondo Cassano, questa strategia del contropiede puro non onora la tradizione rossonera e finirà per portare Allegri a un inevitabile declino sportivo.

