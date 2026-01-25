Caso Lazio: spunta un esposto in Procura sulle trattative Loftus-Cheek e Samardzic

Caso Lazio, il DS Fabiani denuncia presunte interferenze esterne che avrebbero bloccato gli acquisti del milanista e del talento dell’Atalanta

Il calciomercato della Lazio si sposta dal campo alle aule di tribunale. Secondo quanto riportato da «La Repubblica», il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha presentato una denuncia formale presso i carabinieri, ipotizzando i reati di diffamazione aggravata e aggiotaggio. Al centro del caso ci sarebbero le trattative, sfumate proprio sul traguardo, per portare a Roma il centrocampista del Milan, Ruben Loftus-Cheek, e Lazar Samardzic dall’Atalanta. Secondo la ricostruzione, operazioni che sembravano in dirittura d’arrivo sarebbero state sabotate da soggetti esterni senza alcuna legittimazione operativa.

Il nome indicato nell’esposto è quello di Ylan Singer, un agente internazionale che avrebbe agito nell’ombra. L’elemento chiave della denuncia riguarda una serie di messaggi inviati il 6 gennaio a Guido Albers, procuratore di Kenneth Taylor. In queste conversazioni, Singer avrebbe affermato testualmente: «Guido, stiamo evitando che firmino Loftus-Cheek dal Milan e Samardzic dall’Atalanta. Le persone con cui sono qui sono persone molto potenti». Queste «persone potenti» avrebbero, secondo il sospetto di Fabiani, ostacolato attivamente l’operatività del club capitolino per impedire il perfezionamento degli affari.

Caso Lazio, l’ombra dell’aggiotaggio sulle manovre di disturbo

La Procura di Roma è ora chiamata a fare luce su questo inquietante retroscena che ha bloccato i rinforzi per la squadra biancoceleste. L’accusa di aggiotaggio suggerisce il timore che tali manovre abbiano potuto alterare il valore o la percezione delle operazioni di mercato della società. Mentre la magistratura indaga, resta il danno tecnico per la Lazio, che ha visto sfumare due obiettivi di alto profilo proprio a causa di queste presunte interferenze. «La situazione è chiara, qualcuno ha cercato di impedirci di lavorare», filtrerebbe dagli uffici di Formello, dove si attende che i carabinieri di Trastevere chiariscano l’identità e le reali intenzioni dei soggetti coinvolti.

