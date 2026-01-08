Loftus Cheek alla Lazio, il retroscena di mercato: scambio di messaggi con Sarri

Loftus Cheek era un obiettivo concreto per il calciomercato della Lazio, cosa è successo tra il centrocampista del Milan e il club biancoceleste

Il mercato invernale regala spesso intrecci suggestivi e colpi di scena dell’ultimo minuto. Uno dei casi più spinosi delle ultime ore ha riguardato il futuro di Ruben Loftus-Cheek, il possente centrocampista inglese noto per la sua debordante forza fisica e la capacità di rompere le linee avversarie con strappi palla al piede. Come riportato dall’esperto di trasferimenti Alfredo Pedullà, la Lazio ha tentato un affondo concreto per il giocatore, ma l’operazione è destinata a rimanere solo una suggestione.

Il corteggiamento di Maurizio Sarri

Il principale estimatore dell’ex Chelsea è senza dubbio Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, maestro del palleggio e della tattica che ha già allenato l’inglese ai tempi di Londra, vede in lui l’innesto perfetto per dare muscoli e qualità al centrocampo biancoceleste. Nonostante una timida apertura iniziale da parte del calciatore, la trattativa si è scontrata con il muro eretto dalla dirigenza dei rossoneri.

Inizialmente, in via Aldo Rossi si era valutata l’ipotesi di una cessione per fare cassa, ma le riflessioni delle ultime ore hanno cambiato radicalmente lo scenario. Per il Diavolo, Loftus-Cheek è oggi considerato una pedina essenziale e inamovibile nello scacchiere tattico della squadra. La proprietà ha chiarito che solo una proposta economica “faraonica” potrebbe riaprire i discorsi, una cifra che il club capitolino non ha intenzione di investire in questa sessione.

Il messaggio d’addio e i nuovi obiettivi

La conferma definitiva della fumata nera è arrivata dallo stesso centrocampista. Loftus-Cheek ha inviato un messaggio cordiale a Sarri, ringraziandolo per la stima e l’interesse manifestato, ma comunicando che non sussistono più i margini per un trasferimento. Il legame con la squadra meneghina ne esce dunque rafforzato, con il giocatore pronto a dare il suo contributo nella corsa agli obiettivi stagionali.

Constatata l’impossibilità di arrivare al numero 8 dei rossoneri, la Lazio ha già virato su altri profili per rinforzare la mediana. Per i sostenitori del Diavolo, invece, si tratta di una notizia fondamentale: mantenere i pezzi pregiati a gennaio è un segnale di ambizione per il club, deciso a non indebolire una rosa già impegnata su più fronti.

