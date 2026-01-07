Infortunio Loftus-Cheek, l’annuncio di Allegri non passa inosservato. Ci sarà col Genoa? Ultime

Infortunio Loftus-Cheek, Massimiliano Allegri ha annunciato il recupero del centrocampista inglese per la sfida di domani contro il Genoa

Ottime notizie per il Milan alla vigilia della sfida contro il Genoa. Nella consueta conferenza stampa pre-partita, Massimiliano Allegri ha sciolto le riserve sulle condizioni di Ruben Loftus-Cheek, rassicurando i tifosi dopo il piccolo allarme scattato nelle ultime 24 ore a Milanello.

Il bollettino: Ruben “switcha” e torna arruolabile

Nonostante il lavoro differenziato svolto ieri per un piccolo affaticamento, l’inglese ha superato il test decisivo e sarà della partita giovedì sera a San Siro. Allegri, pur lodando l’impegno del suo numero 8, ha però lanciato una sfida pubblica al giocatore:

Determinazione: “Lui deve switchare ed essere più determinante in zona gol. Ha potenzialità importanti”, ha dichiarato il tecnico, sottolineando come da un giocatore della sua stazza si aspetti più incisività, specialmente nei colpi di testa all’interno dell’area avversaria.

Le scelte tattiche per il Genoa

Con il recupero di Loftus-Cheek, i piani di Allegri cambiano rispetto alle ultime indiscrezioni:

Ballottaggio Jashari-Modrić: Nonostante il rientro di Ruben, resta viva l’idea di dare un turno di riposo a Luka Modrić (già primo in Serie A per passaggi riusciti) per lanciare dal primo minuto Ardon Jashari in cabina di regia.

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI

