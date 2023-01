Casarin: «Sui falli di mano ho un pensiero chiaro»

Paolo Casarin, famoso ex arbitro, ha detto la sua sui falli di mano: le sue dichiarazioni rilasciate a RadioRai1

Ai microfoni di RadioRai1, Paolo Casarin ha dichiarato:

«Quello dei falli di mano in area è un problema antico. Con l’avvento dei rigorini si è dato ampio spazio agli arbitri di interpretare un rigore o un non rigore. Se il braccio è aperto di 30° è una cosa, di 40° è un’altra. A questo punto se si è deciso di portare avanti un calcio tecnologico, ci dicano anche i rigori per fallo di mano, così almeno l’arbitro diventa solo un esecutore del Var. Prima con l’arbitro che seguiva le situazioni da solo e nel dettaglio, c’era più uniformità. Ora paradossalmente con la tecnologia questo accade meno».