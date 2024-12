Carnevali: «Bello sfidare il Milan a San Siro, il Sassuolo vuole vincere. Ricordo con piacere quel 5-2...»

Carnevali ha parlato alla Gazzetta dello Sporti in vista della partita di Coppa Italia che il Sassuolo giocherà stasera contro il Milan

MILAN SASSUOLO – «A San Siro andiamo a fare una partita seria perché la Coppa Italia ha un valore e ci piacerebbe vincere. E poi è bello aver la possibilità di sfidare un grande club come il Milan e giocare anche quest’anno in uno stadio così prestigioso. Ecco, vedo questa sfida come l’opportunità di dare continuità al nostro lungo percorso in Serie A. In attesa di tornarci».



QUALE GARA RICORDA CON PIACERE A SAN SIRO – «La vittoria contro il Milan per 5-2 nel gennaio 2023: non era un momento facile, giocammo benissimo».