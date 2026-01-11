Caressa e i difetti del Milan di Allegri: «Manca la tenuta mentale. Su Leao attaccante dico questo…»

Caressa, intervenuto sul suo canale Youtube, analizza così il mezzo passo falso dei rossoneri contro il Genoa

Il pareggio ottenuto nel recupero contro il Genoa ha lasciato l’amaro in bocca al Milan, nonostante il salvataggio in extremis firmato da un ritrovato Rafael Leão. Intervenuto sul suo canale YouTube, Fabio Caressa ha evidenziato come il problema principale della squadra di Allegri non sia legato esclusivamente alla tattica, ma a una cronica difficoltà nel mantenere alta la concentrazione contro avversari sulla carta meno blasonati. Secondo il giornalista, i rossoneri faticano a «riaccendere la testa» dopo impegni dispendiosi, cadendo in cali di tensione pericolosi.

Nonostante il volume di gioco prodotto, la squadra ha mostrato le solite lacune nell’approccio alla gara, specialmente nei primi tempi. Tuttavia, una nota lieta arriva dalla nuova veste del talento portoghese: «Questo Leão goleador è una novità. Prima eravamo abituati a vedere Leão che si faceva vedere per le sue azioni, ora lo fa per i suoi gol perché segna e segna tanto, se considerate le sue abitudini». Un’evoluzione realizzativa che sta diventando vitale per le sorti del club milanese.

Caressa, tra tattica e psicologia: il paradosso degli scontri diretti

Caressa ha sottolineato come il rendimento del Milan sia attualmente caratterizzato da un paradosso evidente: la squadra sembra esaltarsi nelle sfide di alto livello per poi smarrirsi contro le cosiddette “piccole”. «Il Milan deve rivedere alcune cose perché non è possibile che faccia sempre meglio negli scontri diretti e sempre peggio negli scontri sulla carta più abbordabili» ha ammonito il telecronista.

La chiave per il prosieguo della stagione risiede dunque nella capacità di Allegri di intervenire sulla stabilità emotiva del gruppo. Per competere ai vertici, non basta la qualità dei singoli, ma serve una costanza che finora è mancata nei momenti di minor pressione mediatica. Come sintetizzato efficacemente da Caressa: «È una questione non solo tattica ma anche psicologica, perché il calcio è anche testa oltre che piedi».