Caressa elogia Pioli: «Allenatore moderno, non viene considerata questa cosa»

Nel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha elogiato il lavoro di Pioli al Milan

LE PAROLE – «Pioli è un allenatore molto moderno, e spesso secondo me non viene considerato tale per questo fatto pregiudiziale con il quale ogni tanto si osservano le partite»