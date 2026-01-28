Cardone sull’affare Gila: «Il Milan pianifica il colpo per l’estate. In questo momento la Lazio…»

Cardone parla così dei rumors che vorrebbero il Milan su Gila, difensore della Lazio, già in questa sessione invernale di calciomercato

Il Milan di Massimiliano Allegri mette le mani su Mario Gila, il difensore spagnolo che sta incantando con la maglia della Lazio. In questi giorni di frenetico calciomercato invernale, i contatti tra l’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani e il presidente biancoceleste Claudio Lotito si sono intensificati, non per un trasferimento immediato, ma per gettare le basi solide di un’operazione da concludere a giugno. Il centrale classe 2000, cresciuto nel Real Madrid, ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027, rendendo la sua cessione estiva una necessità per il club capitolino per evitare di perdere forza contrattuale.

La trattativa è già entrata nel vivo delle cifre, con il solito braccio di ferro diplomatico tra le due società. Lotito, bottega sempre carissima, valuta il cartellino di Gila circa 20 milioni di euro, mentre Furlani punta a chiudere l’accordo per una somma inferiore ai 15 milioni. Un dettaglio non trascurabile riguarda il Real Madrid, che vanta ancora il 50% sulla futura rivendita del giocatore: un fattore che spinge la Lazio a non fare sconti eccessivi per non veder svanire il proprio incasso.

Cardone, ecco il piano rossonero per Gila

Nonostante la corte serrata, il trasferimento non avverrà in questa sessione invernale, poiché il Milan preferisce pianificare l’inserimento dello spagnolo con calma per la prossima stagione. «Gila credo sia un’operazione che il Milan sta pianificando per l’estate, non per adesso» ha confermato Giulio Cardone ai microfoni di Radio24, sottolineando come la Lazio non possa privarsi ora di un altro titolare dopo i recenti scossoni di mercato. La strategia di Furlani è chiara: bloccare il giocatore subito per evitare aste estive e garantire ad Allegri un rinforzo giovane ma già pronto per i grandi palcoscenici.

