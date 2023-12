Cardinale scontento? Furlani svela: «Lui è uno che non si accontenta». Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Giorgio Furlani a Dazn prima di Salernitana Milan.

MESSAGGIO CARDINALE – «Gerry ha voluto fare gli auguri di Natale, poi non si è detto non contento ma lui è uno che non si accontenta perché è un vincente e il Milan vuole vincere. Noi siamo in corsa per tre trofei: ci sarebbe piaciuto essere ancora in Champions e avere qualche punto in campionato in più. Ma ci siamo e ci vogliamo provare».

