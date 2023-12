Furlani a Dazn: «Ibrahimovic farà ancora tanto per il Milan. Ecco cosa faremo a gennaio sul mercato»

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato a DAZN prima del match contro la Salernitana. Le sue parole

SUPERLEGA – «Di questo ha parlato il presidente Scaroni. È successo tanto, dobbiamo studiare e capire, si è detto tanto ma non so quanti han studiato bene. Dobbiamo focalizzarci sul calcio italiano, sulle sue problematiche e come renderlo competitivo a livello europeo».

MESSAGGIO CARDINALE – «Gerry ha voluto fare gli auguri di Natale, poi non si è detto non contento ma lui è uno che non si accontenta perché è un vincente e il Milan vuole vincere. Noi siamo in corsa per tre trofei: ci sarebbe piaciuto essere ancora in Champions e avere qualche punto in campionato in più. Ma ci siamo e ci vogliamo provare».

MERCATO DI GENNAIO – «Abbiamo una squadra secondo noi forte, siamo stati colpiti dal problema infortuni che ha dato la possibilità ai giovani di dimostrare valore. Non siamo timidi sul mercato, se ci saranno opportunità le coglieremo. Abbiamo fiducia nella squadra che abbiamo».

IBRAHIMOVIC – «Zlatan è una persona speciale, che ha tanto da dire. Ha già fatto tanto per il Milan e farà ancora di più. Sono contento di averlo nel progetto con me, è fortunato il Milan e anche i tifosi. Sono contento e ottimista».