Cardinale Milan: «Il mio lavoro è vincere il campionato ogni anno». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

L’Harvard Business School ha pubblicato un documento di 24 pagine in cui si analizza il caso AC Milan. Queste le parole di Gerry Cardinale, patron del Milan, sugli obiettivi del club.

LE PAROLE – «Per i tifosi, il mio lavoro è vincere il campionato italiano ogni anno- lo capisco. Per i miei investitori che si concentrano sull’apprezzamento del valore finale, il mio lavoro è posizionare l’AC Milan per lottare per lo scudetto ogni anno, qualificarsi per la Champions League ogni anno, e andare il più lontano possibile nella Champions League ogni anno – questo è ciò che massimizza il flusso di cassa e il valore del marchio. È la coerenza e la minore ampiezza nella volatilità delle performance che massimizza il valore e, in ultima analisi, la longevità».