Cardinale mette Allegri al centro del progetto. Per il futuro la parola chiave è “continuità”, anche per i dirigenti…

Cardinale conferma il tecnico livornese e pianifica il futuro societario tra rifinanziamenti e grandi colpi di mercato

La settimana del Milan è stata dominata dalla visita di Gerry Cardinale, che mercoledì è tornato a Milano in un momento cruciale per il club. Il proprietario di RedBird ha voluto ribadire la sua volontà di proseguire nel solco tracciato, affrontando in primis il tema del rifinanziamento del debito. Sul piano sportivo, il messaggio è stato inequivocabile: la fiducia in Massimiliano Allegri è massima, poiché i risultati del tecnico livornese sono il miglior volano per l’espansione commerciale del brand. «Cosa c’è di meglio di questi risultati per abbellire il marchio del Milan nel mondo?», sottolinea la testata sportiva, evidenziando come il secondo posto e la corsa Champions siano merito della guida tecnica.

Cardinale, un tecnico centrale nelle scelte societarie e di mercato

L’allenatore non gode solo della stima della proprietà, ma è diventato un punto di riferimento assoluto anche per la dirigenza rossonera. Il suo carisma e l’esperienza maturata pesano moltissimo nelle decisioni strategiche: «L’allenatore è consideratissimo anche dalla dirigenza ed è molto ascoltato anche sul mercato».

Proprio la sua influenza ha garantito operazioni di alto profilo come l’innesto di Rabiot e il blindatissimo rinnovo di Maignan. Sul fronte societario, il piano di RedBird prevede di rifinanziare il vendor loan con Elliott tramite il subentro di ManuLife Comvest. Questo permetterà di allungare l’estinzione del debito fino al 2031 con tassi più vantaggiosi, garantendo una stabilità che non prevede cambi né in panchina né nei quadri dirigenziali.

